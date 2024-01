Calciomercato Serie B: Leverbe verso Brescia, Dubickas alla Feralpisalò, Palermo su Defrel

Il Palermo per l’attacco pensa a Defrel del Sassuolo, ma anche ad Henry del Verona

Il Palermo intende fare una campagna acquisti da grandi nomi, per l’attacco i nomi sono quelli di Defrel del Sassuolo, Henry del Verona non è ancora tramontata l’idea di avere Caso dal Frosinone.

Il Pisa deve sfoltire la rosa, sono in partenza Tourè verso LA Spezia, Leverbe dovrebbe raggiungere Maran a Brescia, mentre Dubickas dopo il prestito al Catania passerà alla Feralpisalò, mentre Beruatto ha richieste dal Sassuolo. In entrata il club nerazzurro ha in mente i nomi di diversi giovani, da Dalle Mura, a Bartesaghi, Amatucci ed anche Hasa della Juventus.

Infine la Reggiana dopo aver perso Pafundi, pensa a Loizou dell’Omonia Nicosia, l’Ascoli sta per chiudere per il finlandese Streng.