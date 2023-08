Calciomercato Serie B: Maxi offerte per Nzola e Holm, il Bari su Edjouma, Pisa a forza quattro

Sprint finale anche per il Calciomercato di Serie B

Lo Spezia ha ricevuto due maxi offerte per Nzola dall’Arabia, una cifra intorno ai 19 milioni, mentre il Sassuolo ha rilanciato sul difensore Holm, già obiettivo della Juventus. Con questo budget lo Spezia potrebbe assemblare una squadra super competitiva per la B, ed essere la favorita per la promozione, sono in arrivo Pio Esposito ed Antonucci.

Il Bari ha scelto il sostituto di Folorunsho, risponde al nome di Malcolm Edjouma, gioca nello Steaua Bucarest in Romania, ed il suo ingaggio sarebbe ad un passo. Altro arrivo in casa Bari è il nuovo portiere con Perisan dell’Empoli che sarebbe ad un passo.

Il Pisa nicchia, sta prima sfoltendo la rosa, ma questa settimana arriveranno almeno quattro rinforzi per Aquilani che rispondono ai nomi di Valoti, Esteves per lui è un rientro, Crociata e Dalle Mura. Dopo questi nomi si punterà ad un attaccante che possa garantire una doppia cifra di gol, Gori potrebbe essere l’indiziato ma si punta anche al giovane Distefano che Aquilani conosce molto bene.