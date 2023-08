Calciomercato Serie B: missione norvegese per il Pisa. Donnarumma piace al Catanzaro, Sorensen verso Ascoli

Il Pisa in missione in Norvegia

La dirigenza del Pisa è volata in Norvegia al fine di visionare il centrocampista del Viking, Markus Solbakken che oggi è andato in rete contro il Bodoglimt, ma anche per tratattarne il passaggio a titolo definitivo. Il Viking chiede circa 1.8 milioni per il cartellino di Solbakken, la distanza tra domanda e offerta non è molta, si tratta ad oltranza, nelle prossime ore potrebbe esserci la chiusura della trattativa.

Il Pisa, insieme a Palermo e Konyaspor tratta Olimpu Morutan dal Galatasaray, trattativa non semplice in quanto in questo momento il club rosanero sarebbe disposto ad acquistare il cartellino del giocatore pagando circa 5 milioni.

Il Catanzaro per l’attacco tenta il colpo Donnarumma dalla Ternana, con le Fere che si sono già tutelate prendendo il centravanti Distefano dalla Primavera della Fiorentina.

Infine l’Ascoli tratta il difensore della Ternana Sorensen, difensore legato da un altro anno di contratto con le Fere. Possibile che gli umbri lo lascino partire in questa sessione di calciomercato.