Calciomercato Serie B: Mlakar all’Hajduk al momento non si fa, Melegoni e Vignato verso Carrara, Pohjanpalo sempre più rosanero

Il palermo è in forte pressing per l’attaccante Joel Pohjanpalo del Venezia, le parti sarebbero vicine ma ancora balla una piccola cifra al fine da poter soddisfare completamente il club veneto. Il palermo avrebbe offerto un contratto da 4 anni, con ingaggio raddoppiato e dopo gli iniziali tentennamenti di Pohjanpalo, nella tarda serata di ieri sera ci sarebbe un avvicinamento tra le parti.

La Carrarese prepara due operazioni in entrata, sono in arrivo dal Pisa l’esterno Emanel Vignato, mentre dal Genoa è in arrivo il centrocampista Melegoni dal Genoa.

Infine il Pisa, oggi ha ufficializzato il norvegese Solbakken, ma l’infortunio di Tramoni ha complicato il calciomercato. Mlakar era pronto per andare all’Hajduk, ma la cessione è stata congelata, ed in Croazia danno per certo che l’affare non si farà. Il club nerazzurro cerca un esterno destro, Candela tentenna, e a questo punto serve anche un esterno d’attacco per sopperire alla pesante assenza del fantasista di origini corse.