Calciomercato Serie B: Morutan vicino al Palermo, Donnarumma al Catanzaro, Viviano all’Ascoli

L’Ascoli ha tesserato il portiere Viviano

Colpo Ascoli che si aggiudica le prestazioni del portiere Emiliano Viviano, contratto fino al giugno 2024. L’ex Sampdoria e Fiorentina, e dopo l’ultima esperienza in Turchia era svincolato, l’Ascoli lo ha voluto fortemente ed ora ripartirà dalal Serie B.

Il Catanzaro piazza in attacco il colpo Donnarumma dalla Ternana, classe ’90 si trasferirà in prestito alla corte di Vivarini e andrà ad affiancare Iemmello e Biasci.

Il Palermo nelle ultime ore ha accelerato con il Galatasaray al fine di riportare in italia il fantasista Olimpiu Morutan, il club turco ha accettato a quanto pare la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a sei milioni.

Il Pisa come già anticipato, tratta il centrocampista norvegese Markus Solbakken, ma il Viking non si accontenta di 1.8 milioni di euro, vuole monetizzare ed intorno ai 2.5 l’affare andrà in porto. Il club nerazzurro tratta il difensore Dalle Mura, mentre per il centrocampista Corradini della Fiorentina siamo allo sprint finale.