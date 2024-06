Calciomercato Serie B: Pisa protagonista, Alvini al Cosenza, Polito nuovo Ds del Catanzaro

Il Pisa sarà protagonista della prossima Serie B, il fatto che si sia puntato per la panchina su Pippo Inzaghi la dice lunga sulle intenzioni di Knaster, che ha deciso di dare una forte accelerata al progetto. Nelle prossime ore ci sarà la firma del nuovo DS Vaira, mentre per la firma di Pippo bisognerà attendere il suo ritorno dal meritato viaggio di nozze. Già sono stati accostati diversi giocatori al Pisa, la certezza ad oggi è la trattativa con la Fiorentina per Pierozzi, piacciono Brunori, Majer e Viola.

Il Cosenza a sorpresa ha annunciato Alvini come nuovo allenatore, l’ex Spezia ha chiesto Kouan che ha allenato ai tempi del Perugia. Infine Mignani è il nuovo allenatore del Cesena, mentre Ciro Polito è il nuovo Ds del Catanzaro in attesa dell’annuncio di Aquilani.