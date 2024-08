Calciomercato Serie B: poker di arrivi per la Samp, un Delpiero a Castellammare, Cerri a Carrara

La Sampdoria oggi ha ufficializzato quattro arrivi, Tutino dal Cosenza a titolo definitivo, mentre dal Como nell’ambito della vendita di Audero sono arrivati Ghidotti, Bellemo e Ioannou, ed ora Pirlo può puntare al ritorno in Serie A con una squadra super competitiva.

La Juve Stabia è molto vicina a Lorenzo Delpiero che si è messo in luce nella scorsa stagione con la maglia del Trento, mentre a Carrara è stato ufficializzato l’attaccante Cerri dalla Juventus.

Il Pisa sta per annunciare Angori a titolo definitivo dall’Empoli, mentre per Lapadula la trattativa è al momento ferma, con il Cagliari che non si accontenta dei tre milioni offerti dal club nerazzurro. Infine il Bari ha annunciato il portiere Radunovic, mentre la Reggiana ù molto vicina a Rinaldi dal Parma.