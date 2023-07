Calciomercato Serie B: sarà un Pisa a cinque stelle, il Lecco su Varone, il Bari punta Perisan

Sarà un Pisa molto rinnovato

Sarà un Pisa rinnovato quello che si presenterà ai nastri di partenza del nuovo campionato di Serie B; prossima settimana sarà decisiva per gli acquisti di Valoti, Crociata, Dalle Mura e D’Alessandro, Barba è approdato al Como, Beruatto è seguito da Parma e Empoli, Gliozzi invece potrebbe andare a Bari o Salò.

Il Lecco, nel caso in cui venga confermato in Serie B, punta il centrocampista ex Carrarese, Reggiana e Novara Ivan Varone che è attualmente svincolato.

Infine il bari è alla ricerca di un portiere, la trattativa con il brasiliano Brenno è molto difficile, per cui Polito ha chiesto all’Empoli Perisan che sarebbe chiuso dall’arrivo di Caprile.