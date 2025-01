Calciomercato Serie B: scambio di portiere per la Samp, Carrarese vicina a Vismara, Magnaghi al Palermo

LA Sampdoria è indubbiamente quella che oggi ha intavolato o concluso più trattative, è fatta per il difensore Altare dal Venezia, mentre con l’Empoli si tratta uno scambio di portieri, con Perisan il Liguria e Ravaglia in Toscana,infine Vismara andrà via Atalanta alla Carrarese. I toscani attendono il via libera dal Pisa per il fantasista Emanule Vignato in prestito, mentre i nerazzurri hanno ceduto il centrocampista Jevsenak alla Oliverense.

Il Palermo ha definito l’ingaggio di Magnaghi dal Verona, mentre per attendere il buon esito delle trattative per Pohjanpalo e Candela ci sarà da attendere qualche giorno.