Calciomercato Serie B: Sgarbi alla Juve Stabia, Bari su Gaston Pereiro, al Sassuolo piace Candela

La Juve Stabia piazza il colpo Sgarbi, attaccante del Bari 23enne, giocatore esploso nella scorsa stagione all’Avellino ma che in questa stagione non ha trovato spazio. I campani hanno in uscita Folino che andrà alla Sampdoria, mentre per Artistico la destinazione è il Cosenza.

Il Bari è molto vicino all’ingaggio del fantasista ex Cagliari Gaston Pereiro, sempre per l’attacco piace LA Gumina in uscita dalla Sampdoria.

Il Sassuolo pensa a rinforzare la difesa, nel mirino c’è l’esterno Candela del Venezia, mentre per Berardi nonostante le avances dell’Atalanta aumentato le percentuali di una permanenza.