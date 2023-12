Il Pisa alla ricerca di rinforzi in attacco

Il Pisa ha uno dei peggiori attacchi della Serie B, ad oggi Torregrossa, Moreo e Gliozzi hanno segnato la miseria di una rete, anche se l’ex Brescia e Gliozzi sono stati infortunati per diverso tempo. Il Mantova capolista del Girone A di Serie C,sta sondando la pista Torregrossa, per questo i nerazzurri potrebbero far tornare in Italia Kevin Lasagna di proprietà del Verona ma attualmente in Turchia.

L’Attaccante del verona piace anche alla Sampdoria che ha Borini infortunato, mentre per la difesa Pirlo starebbe al ritorno di Bruno Amione, attualmente in forza dall’Hellas Verona in Serie A dove però sta trovando poco spazio. La Sampdoria a Gennaio potrebbe cedere Matteo Ricci che ha giocato slo 320 minuti in campionato.