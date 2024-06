Calciomercato Serie B: Vaira nuovo Ds del Pisa, Aquilani vicino alla firma con il Catanzaro. Kouan al Cosenza

Il Pisa mercoledì annuncerà ufficialmente il nuovo Ds che sarà Vaira ex Modena, mentre Inzaghi sarò annunciato subito dopo. Vaira è comunque già a lavoro, si cercano un esterno destro che dovrebbe essere Pierozzi, un centrale con Cauz del Modena in cima alle preferenze, Nicola Viola potrebbe raggiungere nuovamente Inzaghi, mentre per l’attacco in cima alla preferenze c’è Tutino del Cosenza.

Alberto Aquilani oggi era in città a Ctanzaro e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà agli aquilotti per le prossime due stagioni.

Infine Alvini si affiderà per il centrocampo ad un suo ex ai tempi del Perugia, è praticamente fatta per lo svincolato Kouan.