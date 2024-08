Calciomercato Serie B:il Pisa ci prova per Lapadula, Catanzaro su La Mantia, Falletti al Bari

Ultime ore della sessione estiva di calciomercato, secondo quanto riporta Gianlucadimarzio, il Pisa sta facendo un nuovo tentativo per portare Lapadula sotto la Torre, il Cagliari chiede per il cartellino una cifra intorno ai 2 milioni. Il Cagliari in caso di partenza di Lapadula prenderebbe Okereke dalla Cremonese.

Il Catanzaro è molto vicino all’acquisto di La Mantia dalla Spal, trattativa che va avanti da tempo ma che solo adesso si sta concretizzando.

Infine è fatta per il passaggio di Falletti al Bari, Stramaccioni potrebbe andare al Cosenza o al Vicenza, la Sampdoria è molto vicina a Valoti del Monza.