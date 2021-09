Calciomercato, Vlahovic rinnova ad una condizione: Juve e Inter alla finestra

L'accordo per il rinnovo del contratto di Vlahovic è stato quasi raggiunto. Il dialogo prosegue intorno la clausola rescissoria

L’entourage del giocatore e la dirigenza della Viola stanno discutendo per limare gli ultimi dettagli.

Ancora non è fatta. Domenica, a pochi minuti dalla gara con l’Udinese, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, aveva annunciato di aver trovato l’accordo per il rinnovo con Dusan Vlahovic. Nonostante un’intesa di base sia stata raggiunta, nelle ultime ore, è sorto un ostacolo che ha complicato la trattativa. Lo staff del giocatore ha ancora dei dubbi sull’ammontare della clausola rescissoria che Commisso intende inserire nel nuovo contratto. Il presidente della Viola intende blindare la punta fissando una clausola stellare. Il procuratore del serbo non è d’accordo e, secondo indiscrezioni, intende ottenere un suo abbassamento a 60 milioni di €.

Juve e Inter guardano l’evolversi della vicenda

Le prodezze dell’attaccante degli ultimi anni hanno incantato i top club della serie A. Juve e Inter guardano con trepidazione gli sviluppi della trattativa. La Vecchia Signora potrebbe trovare in lui un punto di riferimento per l’attacco del futuro, da affiancare a Paulo Dybala. L’Inter, dal canto suo, sogna ancora l’ingaggio della stella dell’universo viola, nonostante il “no” ricevuto questa estate. La Beneamata voleva fare di Vlahovic l’erede di Lukaku, ma la ferrea opposizione di Commisso, alla fine portò i nerazzurri ad optare per Correa.