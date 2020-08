Le ultime di calciomercato:

Andrea Pirlo e la dirigenza bianconera al lavoro per la Juventus che verrà. Come noto la prossima stagione non ci sarà Blaise Matuidi, il francese ha ufficializzato il passaggio all’Inter Miami dopo la rescissione, mentre restano aperti i nodi riguardanti Sami Khedira e Gonzalo Higuain. Per loro il futuro è lontano da Torino. Salvo repentini ma improbabili cambiamenti Cristiano Ronaldo resterà invece sotto la Mole. Il suo biografo aveva rivelato che, secondo le informazioni in suo possesso, il giocatore sarebbe stato offerto a vari club europei compreso il Barcellona. L’entourage del portoghese ha bollato come “false” queste ricostruzioni perchè il calciatore ha un contratto fino al 2022 con il club e intende rispettarlo. Qualche dubbio rimane invece su Paulo Dybala.

La stragrande maggioranza dei tifosi lo considera assolutamente incedibile, ma se dovesse arrivare un’offerta attorno ai 100 milioni di euro la società sarebbe costretta quantomeno a prenderla in considerazione per virare poi su altri giocatori di pari livello. Non è un mistero che, con soldi da spendere, Pirlo farebbe di tutto per prendere Paul Pogba. Il centrocampista francese, però, rischia di rimanere solo un sogno visto che dall’Inghilterra danno per imminente il rinnovo con lo United. In casa Lazio invece Ciro Immobile giura fedeltà ai biancocelesti. La scarpa d’oro firmerà per altri 4 anni, con l’obiettivo di battere il record di gol di Silvio Piola, e aspetta David Silva. Per l’arrivo dello spagnolo bisognerà attendere il termine della Champions League ma l’affare è fatto, nonostante un tentativo di inserimento della Juventus.

Sempre in attacco, dalla Turchia danno per fatto l’acquisto del 26enne kosovaro Vedat Muriqi. A centrocampo torna di moda l’idea Gagliardini dall’Inter, valutato circa 15 milioni dai nerazzurri. La Roma, invece, vede sfumare Jan Vertonghen. Il difensore belga andrà in Portogallo al Benfica. I lusitani sono vicinissimi pure a Cavani. A Trigoria si continua a lavorare sullo scambio Diawara-Torreira con l’Arsenal mentre in difesa si fa strada l’idea Izzo dal Torino. In casa Napoli si cerca il sostituto di José Callejon..

Per lo spagnolo è derby andaluso fra Siviglia e Betis. Al suo posto sulla fascia il sogno resta Boga del Sassuolo mentre dalla Spagna potrebbe arrivare l’esterno di proprietà del Real Madrid Reguilon. De Laurentiis sarebbe pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro, ma L’alternativa più low cost è Cengiz Under, turco della Roma. Sempre in casa giallorossa Gattuso piace Veretout, qualora dovesse partire Allan. L’Inter, ultima squadra italiana impegnata nelle coppe, aspetta la fine dell’Europa League per muoversi.

Resta l’interrogativo Lautaro. Dalla Spagna si continua a parlare di un futuro lontano da Barcellona per Luis Suarez, Stati Uniti o Qatar. Se l’uruguayano parte i catalano torneranno all’assalto. Sulle fasce invece Conte vuole riportare Emerson Palmieri in Italia ma, prima di tutto, ci sarà il summit con il presidente Zhang arrivato in Europa dalla Cina. Possibile il rinnovo dello scambio di prestito con la Fiorentina fra Dalbert e Biraghi.

L’Atalanta dopo l’eliminazione dalla Champions vuole prima di tutto cercare di blindare i suoi gioielli e riportare Ilicic al calcio giocato, da individuare anche il sostituto dell’infortunato Gollini: si fa sempre più calda la pista che porta a Perin della Juventus. Inizia a muoversi anche il nuovo Torino di Giampaolo, che cerca un centrocampista. Il doriano Linetty è la prima scelta in alternativa l’interista Vecino.

Fra le neopromosse la più attiva resta il Benevento di Oreste Vigorito, che dopo aver piazzato il colpo Glik è pronta a sferrare l’assalto anche per Ionita del Cagliari, Gervinho del Parma e soprattutto Lapadula che nell’ultima stagione ha fatto molto bene a Lecce.