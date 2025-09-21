Campionato esagerato: 270 minuti e cambiano subito le favorite

Soltanto 270 minuti quelli giocati in campionato e già cambiano le quote serie a 2025/2026 delle favorite , non solo in campionato, ma persino in Champions, dove il Biscione perde terreno. L’Inter perde terreno anche in Serie A e la Roma sbanda, nel frattempo la lotta al vertice è tutta tra Napoli e Juve, dopo un’altro derby d’Italia al cardiopalma, in cui la Vecchia Signora ha stritolato il Biscione per 4 – 3.

Cambiano le gerarchie e le principali protagoniste scaldano i motori, la Cremonese e il Como volano, l’Udinese prepara il bottino per la salvezza, il Diavolo punta in alto.

La Vecchia Signora stritola il Biscione

Un altro match al cardiopalma, un altro derby d’Italia folle, che manda l’Inter nei guai in questi primi tre match di campionato, perché dopo il 5 – 0 dell’esordio contro il Torino, il Biscione perde posizioni e la sua quota Antepost schizza da 3 a 4.5 per la vittoria del campionato. Una squadra di un anno più vecchia, un portiere che para a occhi chiusi, tantissime le accuse che tifosi e giornalisti muovono alla rosa guidata da Chivu, che va subito in testacoda.

Dall’altro lato c’è una Vecchia Signora feroce, che non lascia spazio al caso e che segue a ruota il Napoli, favoritissimo con 3 vittorie su 3, quella contro i Nerazzurri è la più importante, perché carica l’ambiente e offre fiducia incrollabile alla squadra. La quota delle Zebre vincenti Serie A 2025/2026 è fissata a 6, ma l’armata di Tudor ha una marcia in più e sembra l’unica capace di contrastare l’onnipotenza del Napoli di Conte.

Il Napoli mette la quinta e accelera a tutta velocità

Quella contro la Fiorentina è una vittoria straordinaria, un Napoli che soffre ma vola, e nel palinsesto delle quote calcio oggi di Serie A in aggiornamento live su betfair , il valore scende a 2.1, segno di un campionato che già è dominato dagli Azzurri.

Conte è il cattivo tenente dalla risposta pronta, quando gli chiedono chi schiererà per gli amanti del fantacalcio, risponde “abbiamo già troppe pressioni, non possiamo pensare ai fantallenatori”. Se l’anno scorso i Partenopei sono riusciti a vincere tra alti e bassi, quest’anno si prevede un campionato al top: sempre impegni Champions permettendo.

Attenta Lupa, il Diavolo scalcia come un cavallo pazzo

Mentre la Magica si accascia e perde contro il Torino all’Olimpico, il Diavolo scalcia e vince un match complicato contro il Bologna: ed è subito Allegri – Show. Non sottovalutiamo il maestro livornese del corto muso, perché di scudetti ne ha già vinti 6 e non sorprenderebbe trovarlo nella lotta al vertice tra qualche settimana. Intanto, il Milan vincente campionato è quotato a 7.5, mentre la quota della Roma scende a 9.5, nonostante la brutta sconfitta.

Il calcio di inizio stagione riserva sempre delle sorprese, e se l’Inter sembra ormai già fuori dai giochi, Roma e Milan rappresentano le alternative più pericolose per le favorite Juve e Napoli.