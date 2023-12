Fabio Capello è tornato a commentare gli eventi di Calciopoli ad un evento organizzato da Hgroup e rilasciando un pensiero sulla lotta scudetto di questa stagione.

Capello non dimentica Calciopoli

Queste le sue parole: “Calciopoli? Quegli scudetti furono meritati sul campo, ce li hanno rubati. Per lo scudetto di quest’anno, invece, vedo una corsa a due tra Inter e Juventus. Non vedo nessun’altra squadra che possa intromettersi. Inter? Ora arriva la trasferta in casa della Lazio, che è stata indigesta per Inzaghi da ex negli ultimi due anni”.