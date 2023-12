In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello analizza le difficoltà del Milan e cerca di trovare la ricetta giusta per aiutare la squadra di Pioli ad uscire dalla sua situazione.

Le dichiarazioni di Capello

Ecco l’intervista:

“Secondo lei c’è un problema tattico?”

“Chi agisce in contropiede mette in difficoltà il Milan, si è visto più volte. Cercherei di avere una difesa più attenta. Si potrebbero tentare nuove soluzioni, ma è fondamentale l’aspetto psicologico”.

“Cosa pensa dei tanti infortuni del Milan?

“Sarò all’antica, ma penso si sia fatta poca preparazione per andare a giocare negli USA o altrove. Vai per motivi commerciali ma poi ne paghi il prezzo, si dovrebbe tornare a lavorare a scaglioni”.

“Qualche consiglio a Pioli?”

“Ora fa i conti con le assenze, io avrei fatto un altro mercato. Due elementi di qualità, non tanti prospetti: Pioli, a quanto leggo, ha approvato tutto. Aziendalista e accondiscendente, ora deve correggere la situazione”.

“Cosa ne pensa del ritorno di Ibrahimovic?”

“Dal comunicato in politichese non si capisce che ruolo abbia. Ruolo tecnico? Il rischio è che vada ad intaccare la leadership di Pioli. Ma l’esonero adesso non servirebbe a molto”.