Capitolo infortuni, uomini contati per Fonseca | Lesione per Okafor

Piove sul bagnato per il Milan: nuovo infortunio per Fonseca

Il Milan continua a non trovare pace: dopo un inizio di stagione deludente, e un ultimo periodo caratterizzato da forti contestazioni del tifo organizzato, si sta verificando una prima emergenza infortuni; agli infortuni di Pulisic, Loftus-Cheek, Musah si è aggiunto infatti nelle ultime ore quello di Noah Okafor: per l’esterno rossonero gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro.

I tempi di recupero

Come riportato dalla ‘Gazzetta Dello Sport’ l’infortunio rimediato dallo svizzero non è di poco conto: il giocatore sarà infatti costretto a stare ai ‘box’ per almeno un mese. Nuove valutazioni saranno effettuate tra dieci giorni ma ci che è sicuro è che Noah Okafor oltre alle ultime partite del 2024 sarà costretto a saltare la Supercoppa italiana che si terrà in terra araba ad inizio gennaio. Brutte notizie quindi per Fonseca che dovrà fronteggiare questo finale di 2024 con non poche difficoltà di clima e uomini.