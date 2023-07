Carles Perez al Celta Vigo, obiettivo 30 raggiunto | Tiago Pinto promosso (per ora)

Trenta, come trenta giugno. Trenta come i milioni che ha dovuto recuperare Tiago Pinto nelle ultime settimane cedendo Tahirovic, Volpato, Missori, Kluivert e sul gong Carles Perez, di ritorno al Celta Vigo che torna in Spagna per 5,2 milioni di euro.

Carles Perez al Celta Vigo, bilancio ok

E proprio il club spagnolo ha annunciato l’acquisto dell’ex Barca:1

“Carlés Pérez (Granollers, 16 febbraio 1998) continuerà all’RC Celta, ma questa volta a titolo definitivo. RC Celta e AS Roma hanno concordato oggi il trasferimento del calciatore catalano, che sarà al Celta per le prossime quattro stagioni.

L’esterno ha disputato 38 partite la scorsa stagione con la maglia azzurra e ha segnato cinque gol e ha dato sei assist, essendo uno dei giocatori più in forma per tutta la stagione. La sua dedizione e il suo impegno sono stati evidenti fin dai suoi primi minuti a Vigo. Carles si unisce all’entusiasmante progetto RC Celta Centenary. L’esterno, perfettamente integrato nella famiglia azzurra, ha lottato con tutte le sue forze per tornare in quella che è casa sua. Benvenuto di nuovo a bordo, Carles!”.