Catanzaro-Juve Stabia, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Questa sera alle ore 2030 si gioca l’anticipo di Serie B tra Catanzaro e Juve Stabia, partita relativa alla 5^ giornata.

Il Catanzaro è reduce da quattro pareggi consecutivi, mentre la Juve Stabia ha vinto 3-1 al Picco contro lo Spezia.

Aquilani deve rinunciare a Pompetti, Frosinini e Liberali, ma potrebbe ritrovare dal 1’ Brighenti in difesa e Pandolfi in attacco, Abate non avrà a disposizione Battistella, Ciammaglichella, Morachioli e Mannini

Le probabili formazioni

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bettella; Favasuli, Pontisso, Rispoli, D’Alessandro; Iemmello, Cissé; Pandolfi. Allenatore: Aquilani.

Juve Stabia (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Varnier, Giorgini; Carissoni, Correia, Leone, Pierobon; Maistro, Piscopo; Gabrielloni. Allenatore: Abate.

DOVE VEDERLA IN TV

La partita Catanzaro Juve Stabia si potrà vedere in chiaro su DAZN.