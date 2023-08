Catanzaro-Spezia, le ultimissime sulle formazioni

Spezia ospite del Catanzaro, questa sera alle 20.30. Padroni di casa in campo con il 4-4-2, con: Fulignati tra i pali; Situm, Scognamillo, Brighenti e Veroli in difesa; Oliveri, Ghion, Verna e Vandeputte a centrocampo; Biasci e Iemmello a comporre il due d’attacco. 4-3-3 per Alvini, che sceglie: Dragowski in porta; Amian, Muhl, Nikolau e Reca per il reparto difensivo; Zurkowski, Esposito e Bandinelli in mezzo al campo; Verde, Moro e Antonucci come tridente offensivo.

Le probabili formazioni:

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Oliveri, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All. Vivarini.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolau, Reca; Zurkowski, Esposito, Bandinelli; Verde, Moro, Antonucci. All. Alvini.