Catanzaro-Ternana, probabili formazioni e dove vederla

Prima casalinga per il Catanzaro

Seconda giornata di Serie B: il Catanzaro sfida la Ternana al Nicola Ceravolo di Catanzaro, questa sera alle 20.45. I calabresi esordiscono davanti al proprio pubblico dopo il pareggio ottenuto a Cremona lo scorso sabato; gli umbri, invece, a caccia del primo risultato positivo dopo la sconfitta ottenuta contro la Sampdoria. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

CATANZARO (4-2-3-1): Fulignati, Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli, Ghion, Verna, Brignola, Sounas, Vandeputte, Iemmello. All. Vivarini

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Diakitè, Mantovani, Celli; Casasola, Labojko, Luperini, Favasuli, Corrado; Raimondo, Falletti. All. Lucarelli