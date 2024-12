Il direttore di TMW, Niccolò Ceccarini, ha parlato del possibile arrivo di Fikayo Tomori alla Juventus.

Ceccarini: “Primo obiettivo Hancko ma…”

Tomori è stato accostato alla Juventus.

“A me risulta che la Juventus stia provando per Antonio Silva e se ci fosse l’ok al prestito dovrebbe essere lui l’acquisto di gennaio. Il primo obiettivo sarebbe Hancko ma è più complicata come operazione. Questi sono i nomi caldi”.