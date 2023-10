L’Atlético Madrid di Simeone affronta il Celta Vigo. Cholconeros, reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe, ultima contro il Real Sociedad, proveranno a confermare il buon momento. Dall’altra parte, il Celta Vigo, terzultimo, con soli sei punti raccolti in nove gare disputate, che manca la vittoria da cinque gare. L’ultimo precedente all’Estadio Balaídos, casa del Celta, è terminato per 0-1 in favore dei rojiblancos, grazie alla rete nei minuti finali di Memphis Depay. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

CELTA VIGO (4-4-2): Villar, Mingueza,Starfelt, Nuñez, Ristic, Bamba, De la Torre, Beltrán, Pérez, Aspas, Larsen. All. Benitez.

Atlético de Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Llorente; Griezmann, Morata. All. Simeone.