Intervenuto ad una gara amichevole di beneficenza tra Inter e Juventus, Cesar Aparecido, ex calciatore di Lazio e Inter, è tornato a parlare dei biancocelesti.

Cesar: “Sarri non ha i cambi”

Queste le parole dell’ex esterno riportate da TMW:

Sulla Lazio…

“Sto vedendo una Lazio deludente, soprattutto dopo il campionato fatto l’anno scorso. Non ci sono i cambi, Immobile non gira più come prima, Pedro è in un momento ormai cruciale della sua carriera. Sarri non allena una rosa ampia e diventa quindi difficile mantenere certi livelli di rendimento. Inoltre, sono andati via dei calciatori importanti e i sostituti non sono all’altezza”.