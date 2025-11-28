Cesena-Modena, le probabili formazioni e dove vederla in TV

L’Anticipo della 14^ giornata del campionato di Serie B si giocherà al Manuzzi tra Cesena e Modena, due squadre che occupano le prime posizioni in classifica. Il Modena è secondo a tre punti dalla capolista Monza, mentre il Cesena si trova tre punti sotto ai canarini con 23 punti. Mignani con il suo 3-5-2 dovrebbe proporre in attacco la coppia Shpendi-Blesa, mentre Sottil in avanti può contare su Gliozzi e Defrel, Zanimacchia e Zampano saranno gli esterni.

Le probabili formazioni

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Shpendi, Blesa. All.: Mignani.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Gliozzi, Defrel. All.: Sottil.

DOVE VEDERLA IN TV

La partita Cesena-Modena, con calcio d’inizio alle ore 20,30 sarà visibile su piattaforma DAZN gratuitamente e su Onefootball.