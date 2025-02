Champions da incubo. Dea sedotta ed abbandonata

L’Atalanta saluta la Champions nel peggiore dei modi, perde rovinosamente contro i belgi del Bruges, e con la sconfitta anche del Milan l’Italia deve dire addio alla quinta squadra in Champions.

Ospiti in vantaggio al 3′ con Talbi con un bel diagonale, che raddoppia dopo circa venti minuti con un tap in su respinta di Carnesecchi. L’Atalanta ci prova almeno a segnare la rete della speranza, ma è sfortunata riuscendo sol oa cogliere un palo in un’azione concitatissima. Proprio sul contropiede finale il Bruges triplica con un tiro dal limite di Jutgla. Nella ripresa subito a segno l’Atalanta con Loookman ponto a sfruttare un assist di Zappacosta. Dopo un infinito VAR, l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Atalanta a causa di un atterramento di Cuadrado, ma Lookman se lo fa parare da Mignolet. Nel finale Toloi commette una enorme sciocchezza e si fa espellere, lasciando i suoi compagni in dieci.

Il tabellino

Atalanta-Bruges 1-3

ATALANTA: Carnesecchi, Toloi, Djimsiti, Kolaśinac (dal 32′ st Posch), Cuadrado (dal 30′ st Bellanova), de Roon, Éderson (dal 37′ st Brescianini), Zappacosta, Pašalić (dal 1′ st Lookman), De Ketelaere, Retegui (dla 30′ st Samardžić). A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Posch, Sulemana, Lookman, Bellanova, Ruggeri, Samardžić, Cassa, Palestra, Brescianini, Vlahović. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

CLUB BRUGGE: Mignolet, Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper, Talbi (dal 9′ st Siquet), Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis (dal 30′ st Nielsen), Jutglà (dal 41ì st Nilson). A disposizione: Jackers, Romero, Vetlesen, Vermant, Nilsson, Skoras, Nielsen, Siquet, Spileers, Sabbe. Allenatore: Nicky Hayen.

Reti: al 3′ pt Talbi, al 27′ pt Talbi, al 48′ pt Jutglà, al 1′ st Lookman

Ammonizioni: Kolasinac, Onyedika, Tzolis, Djimsiti, De Roon, De Cuyper

Espulsi: Toloi

Recupero: 3′ pt