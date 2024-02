Champions League, Osimhen risponde a Lewandowski: il primo round finisce 1-1

Napoli e Barcellona al Maradona si giocano l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Gli ospiti partono forte e mettono subito in difficoltà i padroni di casa, all’8′ Yamal da fuori impegna Meret alla prima parata della partita. Al 22′ si fa ancora trovare pronto l’estremo difensore partenopeo, respingendo prima una conclusione ravvicinata di Lewandowski e poi un tiro da fuori di Gundogan.

Osimhen la pareggia al primo tiro in porta

Nella ripresa al 60′ il Barcellona passa in vantaggio grazie alla giocata di Robert Lewandowski che porta avanti i suoi liberandosi di Di Lorenzo e calciando lì dove Meret non può arrivare. Al 65′ ci prova Pedri al volo dalla distanza, ma il centrocampista trova una risposta difettosa di Meret a mettere in angolo. Al 75′ pareggia il Napoli, Osimhen vince il contrasto su Christensen e pareggia i conti regalando un gol pesantissimo ai partenopei in ottica qualificazione. Finisce qui, Calzona inizia la sua avventura partenopea con un pareggio prezioso che rimanda il discorso qualificazione al ritorno tra due settimane in Spagna.

Napoli-Barcellona, risultato e tabellino

Risultato: 1-1

Marcatori: 60′ Lewandowski, 75′ Osimhen

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (68′ Traoré) ; Politano (77′ Raspadori), Osimhen (77′ Simeone), Kvaratskhelia (68′ Lindstrom). Allenatore: Francesco Calzona.

A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Traoré, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Ostigard, Raspadori.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen (86′ Romeu), De Jong; Yamal (80′ Raphina), Lewandowski, Pedri (87′ Felix). Allenatore: Xavi Hernandez

A disposizione: Pena, Astralaga, Raphinha, Joao Felix, Vitor Roque, Romeu, Sergi Roberto, Casado, Lopez, Cubarsi, Guiu, Fort.

Ammoniti: De Jong, Martinez, Christensen

Recupero: 0’pt, 4’st.