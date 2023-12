La partita Napoli-Inter, iniziata con un buon ritmo da parte di entrambe le squadre è finita con una grande vittoria dei nerazzurri grazie a Çalhanoğlu, Barella e Thuram. Napoli subito aggressivo con il centrocampista Elmas, ma Sommer non si è fatto trovare impreparato. Gli uomini di Inzaghi si sono visti annullare un gol per un fuorigioco millimetrico a Thuram al 12’. Subito una sostituzione per i nerazzurri; De Vrij ha indicato l’adduttore e ha fatto il gesto per essere sostituito e dentro Carlos Augusto, ex Villareal. Al 20’ Elmas si è reso ancora insidioso per un Sommer nuovamente in allerta. Fallo di Acerbi sul centravanti Osimhen al centro dell’attacco. Occasione mancata dell’Inter al 28’, con il cross di uno scatenato Dumfries che ha visto un attento Rrahmani anticipare Lautaro al momento del tiro. Mkhitaryan artefice di un fallo su Politano a centrocampo, solo un richiamo verbale per l’armeno. Politano ha beccato una traversa al 36’. Darmian ha messo alla prova Meret che non si è lasciato impensierire. Il gol dell’Inter è arrivato allo scadere del primo tempo con un destro potente di Çalhanoğlu su un’azione partita da Dimarco, con conseguente sponda di Dumfries per Barella che ha servito il turco, contro il quale il portiere partenopeo non ha potuto nulla davanti al suo destro. Primo tempo sull’1 a 0 per la formazione ospite al Diego Armando Maradona.

Che Inter al Maradona!

Il secondo tempo si è aperto con un brutto colpo per Dumfries, il quale è uscito dal campo per tornare dentro quasi immediatamente. Al 50’ Di Lorenzo è stato bravo a sventare un tentativo nerazzurro messo in atto da Barella per il compagno Dimarco. Scontro tra Osimhen e Çalhanoğlu al 53’ con l’attaccante turco rimasto a terra. Finalmente il turno di Kvaratskhelia con un gran sinistro che ha impegnato il portiere svizzero. I primi cartellini della gara sono arrivati al 58’ per Elmas e Mkhitaryan. Il raddoppio per l’Inter è arrivato al 61’ con Barella, grazie a un cross basso di Lautaro Martinez per il centrocampista che con un controllo di prima ha superato due avversari e con un sinistro ha battuto Meret.La prima Sostituzione del Napoli è avvenuta al 68’ Raspadori al posto di Politano. Un’occasione per Osimhen è arrivata al 69’ con un colpo di testa finito alto. Doppia sostituzione per il Napoli al 75’ con Lindstrøm dentro ed Elmas out e Zieliński entrato al posto di Lobotka. Dumfries costretto alla sostituzione al 77’ per problemi muscolari, al suo posto Cuadrado e Mkhitaryan sostituito da Frattesi. Il terzo gol nerazzurro è arrivato al 85’ con Thuram su cross di Cuadrado. È finito così il tanto atteso match del Diego Armando Maradona.

Tabellino:

INTER (3-5-2): Sommer – Darmian (dal 86’ st Bisseck) de Vrij (dal 18’ st Carlos Augusto) Acerbi – Dumfries (dal 88’ st Cuadrado Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (dal 77’ st Frattesi) Dimarco – Thuram (dal 86’ st Arnautovic) Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Asslani, Agoumé, Stabile, Sanchez.

NAPOLI (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan (dal 87’ st Zerbin) – Elmas (dal 75’ st Lindstrom) Lobotka (dal 75’ st Zielinski) Anguissa – Politano (dal 68’ st Raspadori) Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Gollini, Demme, Juan Jesus, Simeone, Cajuste, Gaetano.