Chelsea-Aston Villa, le ultimissime sulle formazioni

Chelsea costretto a vincere, non in condizioni ottimali, e reduce da serie di prestazioni non esaltati con una sola vittoria in cinque gare disputate. Aston Villa, con tre vittorie e due sconfitte, prova a riscattare la brutta prestazione europea contro il Legia Varsavia. Tra le file dei Villans dal 1′ c’è Zaniolo.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Gallagher, Enzo Fernandez, Ugochukwu; Sterling, Jackson, Mudryk. All. Pochettino

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Douglas Luiz; Diaby, McGinn, Zaniolo; Watkins. All. Emery