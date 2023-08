Chelsea-Liverpool, le ultimissime sulle formazioni

Big match della prima giornata di Premier League tra Chelsea e Liverpool a Stamford Bridge. Esordio in panchina in gara ufficiale per il nuovo tecnico, Mauricio Pochettino, che sceglie il 4-2-3-1 con: Kepa tra i pali; Silva e Colwill al centro della difesa, supportati da James e Chilwell; Gallagher e Fernandez a guidare il centrocampo dietro al trio composto da Chukwuemeka, Sterling e Mudryk, avanti all’unica punta, Jackson. Jurgen Klopp, invece, si presenta con il 4-3-3 composta da: Alison in porta, Konate e van Dijk centrali difensivi con Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni; a centrocampo Gakpo insieme ai due nuovi acquisti Szoboszlai e Mac Allister; avanti il tridente composto da Salah, Diogo Jota e Luis Diaz.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Silva, Colwill, Chilwell; Gallagher, Fernandez; Sterling, Chukwuemeka, Mudryk; Jackson. All. Pochettino.