Chelsea-Luton Town, probabili formazioni e dove vederla

Chelsea a caccia della prima vittoria

Terza giornata di Premier League: il Chelsea ospita il Luton Town a Stamford Bridge, questa sera alle 21. Brutta partenza per i Blues, dopo la sconfitta contro il West Ham e il pareggio contro il Liverpool, ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Di fronte alla formazione di Pochettino un abbordabile Luton Town, reduce dalla sconfitta per 4-1 nell’unico incontro disputato contro il Brighton. Il match sarà visibile su Sky Sport 4K, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (3-4-2-1): Sanchez; Disasi, Silva, Colwill; Gusto, Fernandez, Caicedo, Chilwell; Gallagher, Sterling; Jackson. All. Pochettino.

LUTON TOWN (3-5-2): Kaminski; Andersen, Lockyer, Bell; Kabore, Mpanzu, Nakamba, Chong, Giles; Adebayo, Morris. All. Edwards.