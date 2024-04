Chelsea-Manchester United, le ultime sulle formazioni

Gara fondamentale per la zona Europa per il Manchester United. La formazione di ten Hag chiamata a vincere per inseguire le avversarie per un posto in Europa. Diversamente, il Chelsea, in buon periodo, con due gare in meno, prova ad avvicinarsi in classifica ai Red Devils.

Manchester United-Chelsea, le probabili formazioni:

CHELSEA (4-3-3): Petrovic; Gusto, Badiashile, Disasi, Chilwell; Gallagher, Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Jackson, Sterling. All. Pochettino.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Eriksen, Casemiro; Rashford, Bruno Fernandes, Antony, Hojlund. All. ten Hag