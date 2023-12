Dopo l’infrasettimanale europea che ha regalato luci ed ombre alle nostre squadre, si torna a giocare per il campionato con una 16^ giornata all’insegna del duello scudetto tra Inter e Juventus che vedrà impegnate le due contendenti entrambe in trasferta, rispettivamente con Lazio e Genoa. Altro incontro sotto le luci dei riflettori quello tra Bologna e Roma al momento appaiate al quarto posto in classifica. Ma vediamo partita per partita quali potranno essere i protagonisti in chiave Fantacalcio così da prepararci al meglio per la stesura della nostra formazione.

Si partirà venerdì alle ore 20.45 con l’insidiosa trasferta della JUVENTUS che affronterà il GENOA a Marassi. I grifoni, a caccia di punti salvezza, non avranno a disposizione Retegui (spesso a segno contro le grandi), e dovranno quindi puntare su Gudmunsson che agirà più avanzato, spalleggiato da Messias e Malinovskyi. Altro potenziale portatore di bonus l’ex Dragusin. Per la squadra di Allegri sarebbe logico puntare su Vlahovic e Chiesa, ma vista la predisposizione al gol dei difensori bianconeri non tralasciamo il solito Gatti e l’ex Cambiaso. Szczesny va sempre preso in considerazione per la vostra porta.

Sabato saranno LECCE e FROSINONE a rompere il ghiaccio alle ore 15.00. Le squadre di D’Aversa e Di Francesco stanno andando oltre le previsioni e puntano a continuare la loro marcia non troppo accidentata verso la salvezza. Nei padroni di casa ci si aspetta prima o poi un lampo da Strefezza (che è pure rigorista) e magari da Krstovic che dopo l’ottimo inizio si è perso e potrebbe partire dalla panchina; inseriamo allora anche il suo naturale sostituto, Piccoli, senza dimenticare l’opzione Oudin. Falcone, prestazioni alla mano, è sempre una valida alternativa ai big. Per i ciociari oltre all’immancabile Soulè spazio per Kaio Jorge che dovrebbe avere una chance da titolare, Cheddira e Okoli.

Alle 18.00 il NAPOLI dovrà riscattarsi dopo due passi falsi consecutivi ma il CAGLIARI, specialista in rimonte, non sarà un avversario semplice da superare. Il fresco pallone d’oro dell’Africa Osimhen cercherà di festeggiare al meglio e con lui schieriamo fiduciosi Kvaratskhelia e Politano. Nome in più: Zielinski. Meret opzione tra i pali. Per i sardi non possiamo più lasciare fuori la coppia Lapadula-Pavoletti (anche se entrambi potrebbero inizialmente sedere vicino a Ranieri) supportata da Luvumbo e Viola.

Sarà TORINO – EMPOLI a chiudere la giornata di sabato. I granata hanno ripreso quota e contano di continuare a sfruttare la ritrovata vena della coppia Zapata-Sanabria; occhio anche a Vlasic e Tameze. Il portiere del Toro Milinkovic potrebbe essere inserito vista la difficoltà offensiva dei tioscani. L’Empoli per allontanare pericoli avrà bisogno dei guizzi di Cancellieri e Cambiaghi. Occhio a Baldanzi che, non ancora al meglio, dovrebbe subentrare a gara in corso.

Domenica alle 12.30 torna il “derby” del cuore di Adriano Galliani tra MILAN e MONZA. Nei rossoneri spazio a Theo Hernandez, Pulisic e Giroud ma grande attenzione anche su Leao che dovrebbe tornare titolare anche in campionato dopo l’infortunio. Per i brianzoli invece speranze riposte in Ciurria, ancora a secco quest’anno, il centravanti in prestito Colombo, desideroso di farsi vedere e rimpiangere, e D’Ambrosio che sentirà aria di derby.

Alle 15.00 la FIORENTINA riceverà il VERONA. Italiano, spesso indecifrabile nelle sue scelte, dovrebbe puntare su Nzola in avanti, vista anche l’indisponibilità di Nico Gonzalez, ma il difensore goleador Martinez Quarta non si può lasciare fuori. Occhio pure al potenziale apporto di Biraghi e a quello di Beltran come subentrante. Il Verona invece avrà in Djuric e Ngonge le sue carte migliori ma anche Henry, che si sta specializzando in reti pesanti entrando in corso d’opera, non può essere sottovalutato. Nome a sorpresa: Terracciano anche perché sarebbe curioso un gol al suo omonimo…

Sempre alle 15.00 in campo UDINESE – SASSUOLO. Lucca, Pereyra, Samardzic e Masina i nostri nomi per i friulani; Berardi, Pinamonti e Bajrami tra i neroverdi.

Alle ore 18.00 match di grande interesse al Dall’Ara tra BOLOGNA e ROMA. Gli ospiti, privi dei due attaccanti migliori, dovranno puntare sulla voglia di riscatto di Belotti e del capitano Pellegrini. Fari accesi anche su Cristante e El Shaarawy. Motta ha ovviamente in Zirkzee l’uomo del momento; con lui spazio per gli inserimenti di Ferguson e Posch. Segnalazione in più per Calafiori in nome della classica legge dell’ex.

La domenica si chiude col botto: LAZIO-INTER non è in questo momento uno scontro diretto ma gli incroci presenti e passati tra le due compagini lasciano presagire che sarà una bella partita. I capitolini cercheranno di sfruttare il genio di Luis Alberto e la pragmaticità del capitano Immobile mentre dall’altra parte ovvio pensare alla coppia Thuram-Lautaro. Altri calciatori su cui puntare: Zaccagni, Anderson e Vecino in casa Lazio, Barella, Calhanoglu e Darmian per la capolista.

La giornata terminerà con la sfida di Bergamo tra ATALANTA e SALERNITANA con gli orobici alla caccia di punti per avvicinare la zona Champions ed i campani sempre più impantanati all’ultimo posto della graduatoria e quindi bisognosi perlomeno di muovere la classifica per mantenersi in lizza per la salvezza. I nerazzurri cercheranno di sfruttare il momento positivo di Lookman senza dimenticare Koopmeiners e De Ketelaere mentre non vanno sottovalutate le possibilità di Edrson e Muriel. Inzaghi farà affidamento su Candreva, Dia e Kastanos. In porta è schierabile l’atalantino Musso.