Federico Chiesa tiene in ansia la Juventus

Un problema muscolare lo ha reso indisponibile per la sfida contro la Macedonia del Nord, esordio di Spalletti. Chiesa ha dovuto dare forfait, le condizioni del calciatore tengono in ansia anche Allegri ed il popolo bianconero. Un problema all’adduttore, nessuna lesione, ma tempi di recupero da valutare i prossimi giorni. Allegri spera di averlo a disposizione con la Lazio, ma al momento non c’è grande ottimismo.