Classifica Serie B: volata promozione, Parma vicino. Occhi puntati sulla zona play-out

Occasione d'oro per Ternana e Cosenza in zona play-out.

Entra nel vivo il campionato di Serie B. Potrebbero arrivare, già in questa giornata, i primi verdetti. Parma, sempre più vicino alla promozione, ospite sul campo del Bari, obbligato a vincere per provare ad uscire dalla complicatissima zona play-out. Sfida chiave in zona promozione, quella tra Venezia e Cremonese. Como con una grande occasione contro il Cittadella.

Serie B, la classifica

1.Parma 70

2. Como 67

3. Venezia 64

4. Cremonese 60

5. Catanzaro 56

6. Palermo 52

7. Brescia 46

8. Sampdoria 45 (-2)

9. Pisa 44

10. Cittadella 44

11. Südtirol 43

12. Modena 40

13. Reggiana 40

14. Cosenza 39

15. Ternana 37

16. Bari 36

17. Spezia 36

18. Ascoli 34

19. Feralpisalò 31

20. Lecco 26