Classifiche a confronto: crollano le milanesi. Roma, con Ranieri chiudi a +6

Campionato avvincente quello di Serie A, con sorprese dalla prima all’ultima giornata. Balzo in avanti delle romane nonostante la delusioni della squadra di Baroni mentre crollano le due squadre di Milano. Senza fiato la corsa del Napoli, a +29 rispetto alla scorsa stagione.

Napoli 82 punti al termine della Serie A 2024/25 (+29 punti rispetto alla Serie A 2023/24)

Inter 81 (-13)

Atalanta 74 (+5)

Juventus 70 (-1)

Roma 69 (+6)

Fiorentina 65 (+5)

Lazio 65 (+4)

Milan 63 (-12)

Bologna 62 (-6)

Como 49 (in Serie B)

Torino 44 (-9)

Udinese 44 (+7)

Genoa 43 (-6)

Hellas Verona 37 (-1)

Cagliari 36 (=)

Parma 36 (in Serie B)

Lecce 34 (-4)

Empoli 31 (-5)

Venezia 29 (in Serie B)

Monza 18 (-27)