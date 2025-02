Club Brugge – Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

Play-off per l’Atalanta di Gasperini, impegnata sul campo del Club Brugge. L’amarezza per il mancato raggiungimento dell’ottava posizione di classifica lascia spazio alla necessità di far risultato su un campo complicato come quello della squadra belga, che ha già visto lo stop di avversarie prestigiose come Aston Villa e Juventus. Prima sfida europea tra le due compagini. La gara, in programma domani alle 18.45, sarà visibile su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Club Brugge – Atalanta, le probabili formazioni:

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; De Cuyper, Mechele, Ordonez, Seys; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. All. Hayen.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.