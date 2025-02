Manita show dell’Atalanta al Bentegodi. Hellas travolto 5-0 | Poker di un super Retegui

Lo stadio Bentegodi fa da cornice alla sfida tra Hellas Verona e Atalanta, valida per la 24a giornata di Serie A. I bergamaschi, dopo l’ottimo avvio di stagione, hanno avuto una leggera flessione nelle ultime settimane culminata nel pareggio interno contro il Torino e nell’eliminazione dalla Coppa Italia in settimana. Nelle ultime 6 i bergamaschi hanno portato a casa solamente 7 punti. Sembra in ripresa invece l’Hellas che dopo la vittoria ai danni del Monza restano in piena lotta per la salvezza.

Hellas Verona-Atalanta, show di Retegui. Gialloblù attoniti sotto i colpi della dea

La gara si sblocca già al 21′ grazie a Mateo Retegui: L’attaccante atalantino ribadisce in rete dopo un palo colpito da De Ketelaere, protagonista di un’ottima azione personale. Passano solo tre minuti e Retegui firma la doppietta: Djimsiti serve un bel pallone al centro, il bomber ha tutto il tempo per piazzare il diagonale vincente e battere Montipò. Nonostante l’iniziale buona volontà del Verona, la squadra gialloblù si scioglie sotto i colpi della Dea e Al 37′, è Ederson a rubare palla a centrocampo e a involarsi verso la porta per segnare il terzo gol con un tiro potente che il portiere veronese non riesce ad intercettare. Il primo tempo si chiude con un netto 4-0. De Ketelaere trova la rete con una conclusione potente e precisa che vale il poker atalantino. Nel secondo tempo, nonostante un cambio forzato con l’uscita di De Ketelaere per Brescianini, la partita è già ipotecata. L’Atalanta gestisce il possesso palla con calma, mentre il Verona fatica a reagire. Al 56′ arriva il definitivo 5-0 per la Dea con Retegui che firma il suo quarto gol personale: traversone di De Roon sul quale si avventa il centravanti italo-argentino che con un colpo al volo firma la manita atalantina. Bella vittoria per i bergamaschi che ritrovano il sorriso dopo un momento no e si rilanciano nella corsa allo scudetto.

Hellas Verona- Atalanta, il tabellino

0-5

Reti: 21′ 25′ 44′ 56′ Retegui(A); 37′ Ederson(A)

Ammoniti: 16′ Niasse(V); 42′ Ghilardi (V); 80′ Sulemana(A);

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc(69′ Valentini), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede(62’Dawidowicz) , Bradaric(62′ Oyegoke); Suslov(79′ Lambourde-Frontier); Mosquera, Sarr(62′ Kastanos). A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Faraoni, Valentini, Lambourde-Frontier, Lazovic, Okou, Kastanos, Dawidowicz, Ajayi, Cisse. Allenatore: Paolo Zanetti.

ATALANTA(3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti(59′ Toloi); Cuadrado, DeRoon(72′ Sulemana),Ederson(59′ Pasalic), Zappacosta (82′ Palestra); Samardzic; De Ketelaere(45′ Brescianini), Retegui. A disposizione: Rossi, Vismara, Toloi, Kakari, Pasalic, Bellanova, Ruggeri, Cassa, Palestra, Brescianini, Vlahovic, Obric. Allenatore: Gian Piero Gasperini.