Club Brugge – Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

Atalanta con il 3-4-1-2. Difesa con Posch, Hien e Djimsiti. In mezzo al campo de Roon con Ederson, supportati da Bellanova e Zappacosta sulle fasce. In avanti c’è Retegui, con Pasalic e De Ketelaere, grande ex della gara, sulla trequarti. Tra i pali c’è Rui Patricio.

Club Brugge – Atalanta, le probabili formazioni:

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla. All. Hayen.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.