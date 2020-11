Cluj Roma, risultato, tabellino e highlights (0-2) | VIDEO

Cluj Roma, cronaca, tabellino e highlights del match

Cluj Roma

La Roma batte 2-0 in trasferta il Cluj in un match della quarta giornata del gruppo A di Europa League e si qualifica ai sedicesimi di finale. A decidere la sfida dello stadio Constantin Redulescu l’autorete di Debeljuh al 4′ della ripresa e il calcio di rigore trasformato da Veretout al 22′. Nell’altro match del girone vittoria in trasferta per 1-0 dello Young Boys sul Cska Sofia. Nella classifica del girone i giallorossi guidano con 10 punti, 3 in più dello Young Boys e 6 in più del Cluj, Cska fanalino di coda a quota 1.

Cluj Roma 0-2 tabellino e highlights

Marcatori: 49′ aut. Debeljuh, 67′ rig. Veretout.

CLUJ: Balgradean; Susic, Manea, Burca, Camora; Djokovic, Itu (51′ Chipciu); Rondon, Paun (70′ Carnat), Pereira; Debeljuh (70′ Vojtus).

A disp. Sandomierski, Checiches, Ciobotariu, Latovlevici, Haiduc, Joca. All. Petrescu.

ROMA: Pau Lopez; Spinazzola (64′ Mkhitaryan), Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara (77′ Milanese), Calafiori; Carles Perez (84′ Tripi), Pellegrini (46′ Veretout); Borja Mayoral (64′ Dzeko).

A disp. Berti, Mirante, Karsdorp, Pedro, Ciervo. All. Fonseca.

Arbitro: Lechner.

Note. Ammoniti: Itu, Paun, Djokovic, Diawara, Burca, Camora, Dzeko.