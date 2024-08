Fantacalcio – Attaccanti Top e sorprese da prendere in asta

Sono sempre gli attaccanti ad accendere i sogni

Costruire una squadra equilibrata in ogni reparto, impostare un budget ben definito e non concentrare tutto su pochi nomi; tutte raccomandazioni valide e da tenere in alta considerazione prima di sedersi al tavolo o davanti ad un pc per affrontare l’asta iniziale del Fantacalcio, ma poi, alla fine, vi troverete inevitabilmente ad accapigliarvi con i vostri avversari di lega per accaparrarvi loro: gli attaccanti!

ATTACCANTI TOP

Partito Immobile, peraltro in forte calo nelle ultime due stagioni, con Osimhen pronto a lasciare il nostro campionato ed in attesa del probabile arrivo di Lukaku, i Top nel ruolo sono essenzialmente due: Lautaro Martinez e Vlahovic. Averne uno in squadra sarà d’obbligo se vorrete competere per vincere il vostro torneo; prenderli entrambi, oltre che costosissimo, rappresenterebbe quasi una garanzia, a meno che almeno uno dei due non toppi clamorosamente la stagione. Pur non assicurando la stessa mole di reti (e di bonus), specie in leghe numerose e con giocatori in esclusiva, possono rientrare nella categoria dei Top anche Dybala, Scamacca e Thuram. Tuttavia l’argentino è al momento in bilico e comunque non garantisce più di 25 presenze, l’italiano tornerà a disposizione solo nel 2025; resta il francese che ha favorevolmente impressionato nella sua prima stagione in Serie A ed è chiamato a ripetersi.

ATTACCANTI DI PRIMA FASCIA

Se da centrocampista è stato un vero crac, anche da attaccante si è ben comportato; chissà che con Conte non diventi proprio Kvaratskhelia il big da urlo che il Napoli ed i fantallenatori stanno cercando. Il “figliol prodigo” Morata, al terzo ritorno in Italia, Zapata e Retegui rappresentano la vecchia guardia: elementi di sicura affidabilità, titolari al 100% e con la doppia cifra in canna. Tra i nuovi arrivi non sottovalutate l’altro giallorosso Dovbyk, capocannoniere del campionato spagnolo, ed il bolognese Dallinga; due scommesse che potrebbero darvi frutti davvero interessanti. Leao e Gudmundsson andrebbero presi ma occhio a svenarvi per loro: il portoghese ha già beffato i fantallenatori più di una volta mentre l’islandese passa da centrocampista ad attaccante ed il suo rendimento fantacalcistico andrà “pesato” diversamente. Inoltre le note vicende penali che lo vedono coinvolto allungano un’ombra inquietante sul suo futuro.

ATTACCANTI DA NON SOTTOVALUTARE, POSSIBILI SORPRESE E VERE SCOMMESSE

Lookman e Nico Gonzalez, specie se quest’ultimo passasse alla Juventus, sono due ottimi elementi da prendere come secondo o terzo slot; se amate un po’ il rischio potreste puntare qualcosa sulla voglia di rivincita di Belotti e Kean oppure sulla definitiva affermazione di Soulè e Noslin. Dalla serie B arriva come un treno Pohjanpalo; il Venezia non avrà vita facile ma le speranze di restare in categoria passeranno molto dai suoi piedi e dai suoi gol. Al giusto prezzo tenete in considerazione Taremi, bomber di scorta dell’Inter, Castellanos, chiamato a fugare i dubbi sulle sue reali capacità, e Adams del Torino, pronto a soffiare il posto a Sanabria (che potreste prendere in coppia). Chiudiamo con qualche nome da ultimo o penultimo slot ma con possibilità di scalare nelle vostre gerarchie: Yldiz, Lucca, Colombo, Piccoli e soprattutto De Ketelaere.