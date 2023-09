Como-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Como-Ternana

Alle ore 16.15 scendono in campo Como e Ternana, lariani in cerca di conferme mentre la squadra di Lucarelli è alla ricerca della prima vittoria in campionato. Longo è senza Cerri, mentre è in dubbio Baselli. La Ternana esce invece rinfrancata dal primo punto contro il Bari e avrà quasi l’intera rosa a disposizione con Lucarelli che quindi potrebbe anche cambiare qualcosa.

Le probabili formazioni

COMO (3-4.3): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine, Bellemo, Kone, Ioannou; Da Cunha, Cutrone, Gabrielloni. All.: Longo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Celli; Diakité, Luperini, Falletti, Pyyhtia, Corrado; Dionisi, Raimondo. All.: Lucarelli.

DOVE VEDERLA IN TV

Como-Ternana è in programma domenica 17 settembre alle 16.15, e sarà visibile in streaming. Per vedere le immagini del match ci si può collegare da pc fisso e notebook e da smartphone o tablet a Dazn. Ma la partita andrà come sempre anche in diretta su Sky.