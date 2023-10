Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista ed opinionista dell’emittente satellitare, ha commentato ha commentato la situazione del MIlan, evidenziando completamente il problema in zona gol.

Condò: “Il Milan meritava di vincere”

“Il Milan non segna mai. È una partita gemella a quella col Newcastle. Il Milan meritava ampiamente di vincere, ma è finita 0-0”. Altro problema per Pioli? Sembrerebbe di no viste le ultime partite giocate anche se giocando ogni tre giorni potrebbe esserci un calo relativo alla condizione e al rendimento.