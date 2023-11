“La Juve è rimasta in scia senza rischiare niente, anzi, era pure andata in vantaggio con un pallone recuperato a Dumfries, salvo farsi raggiungere da un magistrale contropiede coast to coast: un mondo alla rovescia, viste le caratteristiche delle due squadre, ma nei big match succede spesso perché tutti sanno fare tutto”.

Condò: “Ecco cosa succede nei big match”

Intervenuto a “La Repubblica”, sono queste le parole di Paolo Condò giornalista ed opinionista di Sky Sport, che ha commentato il derby d’Italia di ieri sera sottolineando come sia stata una partita molto equilibrata. E se a gennaio dovessero arrivare 2-3 acquisti la squadra di Allegri potrebbe lottare a pieno per lo scudetto duellando con le due milanesi.