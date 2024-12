Conte parla alla vigilia della sfida tra Napoli e Venezia

L’allenatore del Napoli non vuole cali di tensione, il tecnico pugliese non si fida del Venezia: “Vogliamo chiudere bene per festeggiare bene il primo dell’anno. Sono stati mesi, quelli trascorsi, molto intensi. Vissuti a manetta. L’ambiente è bellissimo, passionale. Allenare una piazza come Napoli ti dà tanto, ma è una piazza molto, molto impegnativa sotto diversi aspetti. Sono contento”.