Anche all’Olimpico l’Inter impone la sua legge

Nemmeno la nuova Roma di De Rossi riesce ad arrestare la corsa travolgente dell’Inter che s’impone anche all’Olimpico con un risultato eloquente che la dice lunga sulla forza della compagine nerazzurra. I capitolini tuttavia non hanno demeritato mettendo in mostra quantomeno un’idea di gioco, una voglia di fare e di rischiare che solo raramente si erano viste con la precedente guida tecnica; i limiti della rosa però (a cominciare dal portiere…) erano e restano evidenti e di fronte alla capolista, che nel secondo tempo ha capovolto lo svantaggio con feroce determinazione, sono pian piano tornati a galla.

Il Milan prova a recuperare mentre la Juventus cede il passo

Regge il passo nelle ultime giornate il Milan del tanto criticato Pioli. Se le assenze lo avessero “torturato” di meno ed alcuni elementi come Leao, Theo e lo stesso Giroud fossero stati più continui o non avessero fallito proprio in alcune circostanze decisive, forse la classifica racconterebbe qualcosa di diverso, quantomeno a livello di distanze dal vertice, ora comunque più vicino, stante la clamorosa sconfitta della Juventus con l’Udinese che ha posto forse definitivamente le basi per la seconda stella nerazzurra. Curioso che la rete degli ospiti sia stata realizzata da Giannetti, difensore argentino trent’enne che di nome di battesimo fa… Lautaro!

Atalanta, Fiorentina e Bologna: goleade da Champions

In zona Champions continua la marcia dell’Atalanta di Gasperini che mette in mostra uno straordinario De Ketelaere e recupera pure Touré dopo il lungo infortunio che finora l’ha tenuto ai margini. Viola e rossoblù non sono da meno travolgendo Frosinone e Lecce che dopo la buona partenza si ritrovano pienamente impelagate nella lotta per non retrocedere dalla quale, grazie al successo corsaro di Salerno, costato il posto a Pippo Inzaghi (sostituito da Liverani), cerca di tirarsi fuori l’Empoli che da quando ha accolto Nicola sulla propria panchina sta viaggiando a velocità raddoppiata.