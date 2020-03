Tennis Coppa Davis, Italia-Corea del Sud 1-0: Fognini batte Duckhee Lee

Tennis Coppa Davis, Italia-Corea del Sud 1-0

Coppa Davis Italia Corea | L’Italia conduce per 1-0 sulla Corea del Sud dopo il primo match di singolare il turno preliminare della Coppa Davis 2020. Sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari, senza tifosi sugli spalti per l’emergenza coronavirus, l’azzurro Fabio Fognini ha battuto in due set il coreano Duckhee Lee con il punteggio di 6-0, 6-3 in 1 ora e 6 minuti di gioco. A seguire il match fra Gianluca Mager, esordiente con la maglia della nazionale, e Ji Sung Nam. L’emergenza coronavirus modifica anche uno dei gesti più tradizionali del tennis, vale a dire la classica stretta di mano fra i giocatori e l’arbitro alla fine di ogni incontro. Un gesto di etichetta e sportività da sempre simbolo di questo sport. Ebbene, con l’emergenza coronavirus sono sconsigliati i contatti e le strette di mano. Per questo in occasione del match di Coppa Davis fra Italia e Corea del Sud a Cagliari, dopo la vittoria di Fabio Fognini su Duckhee Lee c’è stato solo un saluto precauzionale ‘con il pugno’ tra giocatori, capitani e giudici di sedia.

Gara sospesa per pioggia

La pioggia che sta cadendo su Cagliari ha costretto gli organizzatori a rinviare l’inizio del secondo singolare dell’incontro di Coppa Davis fra Italia e Corea del Sud. Sulla terra rossa sarda sono attesi Gianluca Mager, esordiente con la maglia della nazionale, e Ji Sung Nam. L’Italia conduce per 1-0 dopo il successo di Fabio Fognini su Duckhee Lee.