Coppa del Re: Atlético Madrid-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Ancora un derby di Madrid, questa volta negli ottavi di finale della Coppa del Re. L’Altético Madrid di Simeone affronta il Real Madrid di Ancelotti per la terza volta in questa stagione, a poco più di una settimana di distanza dall’ultima sfida, terminata 5-3 per i Blancos nella semifinale delle Final Four della Supercoppa di Spagna. Diversamente, la gara di campionato, disputata lo scorso 24 settembre al Wanda Metropolitano, è terminata 3-1 per i Colchoneros. Il match, in programma giovedì alle 21.30, sarà visibile, in esclusiva, sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

Le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti.